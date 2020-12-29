Российские дипломаты осудили пост американцев об акциях протеста в поддержку Алексея Навального в РФ.

МИД России отреагировал на заявление посольства США о незаконных акциях. Ранее на официальном сайте американского дипломатического ведомства появилась информация о том, что по РФ 23 января запланированы несогласованные митинги в поддержку Алексея Навального. Иностранцы также указали места и время проведения мероприятий.

Столь исчерпывающие данные выходят за рамки "заботы" о собственных гражданах в России...Все это совпадает с провокационными доктринальными установками Вашингтона по стимулированию "протестов в странах с неугодными им правительствами заявление МИД РФ в Telegram-канале

Стоит добавить, что дипломатическая миссия США призвала своих соотечественников избегать участия в подобных мероприятиях. Такие действия по "освещению" ситуации российская сторона назвала вмешательством во внутренние дела суверенного государства. Дипломаты заметили, что поведение американских коллег вызовет соответствующую реакцию.

В Венгрии заявили, что резолюция Европарламента по Навальному не повлияет на связи с РФ.

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