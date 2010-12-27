МИД РФ заявил об отзыве открытия Генконсульства Великобритании в Петербурге

Министерство внутренних дел РФ принял ответные меры Великобритании.

Министерство иностранных дел Российской Федерации 17 марта сообщил об ответных мерах на высылку 23 российских дипломатов из Великобритании. Генконсульства Соединенного королевства в Петербурге не будет.

В сообщении МИД РФ говорится о том, что сегодня, 17 марта в Министерство иностранных дел Росси был вызван посол Великобритании в Москве Бристоу, которому было передано, что в связи с провокационными действиями Британии и бездоказательных обвинений РФ о происшествии в городе Солсбери (Великобритания) 4 марта Российская сторона приняла ответные меры.

Объявляются персонами нон-грата и высылаются в недельный срок 23 дипломатических сотрудника Посольства Великобритании в Москве. Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие Российской Федерации на открытие и функционирование Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Соответствующие процедуры будут осуществлены в соответствии с международно-правовой практикой. В связи с неурегулированностью статуса Британского Совета в Российской Федераций прекращается его деятельность. Британская сторона предупреждена, что в случае, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер.

Напомним, осужденный за госизмену бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь нашли 4 марта без сознания в британском городе Солсбери. По информации иностранного правительства, их отравили нервно-паралитическим препаратом российского производства.

Скрипаль предоставили убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году. Стоит отметить, что власти Британии уверенны, что яд российского производства и называется он "Новичок". Премьер-министр Великобритании 14 марта заявила о высылке из страны 23 российских дипломатов, а также о других принятых мерах в сторону России.