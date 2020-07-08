МИД Китая назвал "превосходным" сотрудничество с Россией. Об этом во время брифинга с журналистами заявил глава департамента по контролю над вооружениями Фу Цун. Спикер отметил, что стороны поддерживают постоянный контакт по вопросу стратегической безопасности.
Мы контактируем эффективно. Я бы не назвал это переговорами, я бы назвал это консультациями по очень важным вопросам, по стратегическим вопросам
Фу Цун, глава департамента по контролю над вооружениями МИД Китая
Чиновник отметил, что в ближайшее время он встретится со старшими дипломатами из посольства РФ в Пекине. Он также часто связывается с заместителем министра российского МИД Сергеем Рябковым. Стороны обсуждают вопросы контроля над вооружениями и иранскую ядерную программу.
Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению.
Видео: kremlin.ru
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