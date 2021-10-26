В ведомстве отметили, что страны Индо-Тихоокеанскго региона будут твердо противостоять Вашингтону.

МИД КНР потребовал, чтобы США вывели все ядерное оружие из Европы. Об этом заявил директор департамента по контролю над вооружениями ведомства Фу Цун.

Выступая на конференции стран-участник Договора о нераспространении ядерного оружия, Цун отметил, что попытки воссоздать совместные ядерные миссии на Дальнем Востоке будут подрывать стратегическую стабильность. Он подчеркнул, что страны Индо-Тихоокеанскго региона будут им твердо противостоять.

США следует вывести все их ядерное оружие из Европы и воздержаться от размещения ядерного оружия в любом другом регионе. Фу Цун, директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР

Ранее в ООН заявили, что придерживаются политики "одного Китая".

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