МИД КНР потребовал, чтобы США вывели все ядерное оружие из Европы. Об этом заявил директор департамента по контролю над вооружениями ведомства Фу Цун.
Выступая на конференции стран-участник Договора о нераспространении ядерного оружия, Цун отметил, что попытки воссоздать совместные ядерные миссии на Дальнем Востоке будут подрывать стратегическую стабильность. Он подчеркнул, что страны Индо-Тихоокеанскго региона будут им твердо противостоять.
США следует вывести все их ядерное оружие из Европы и воздержаться от размещения ядерного оружия в любом другом регионе.
Фу Цун, директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР
Ранее в ООН заявили, что придерживаются политики "одного Китая".
Фото: Pixabay
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