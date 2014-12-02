Северная Корея отправила дипломатам официальную ноту.

МИД КНДР рекомендовал называть Ким Чен Ына "председателем государственных дел". Об этом сообщили представители посольства РФ в Пхеньяне на собственном аккаунте на Facebook. Дипломаты отметили, что несколько дней назад получили официальную ноту от внешнеполитического ведомства Северной Кореи.

Официальный перевод названия высшей государственной должности КНДР на русский язык должен быть следующим - председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики пост дипломатов

Напомним, что в начале января 2021 года Ким Чен Ына избрали генеральным секретарем Трудовой партии Кореи. Должность политик получил во время VIII съезда ТПК. Напомним, что ранее должность занимал основатель партии Ким Ир Сен (дед лидера КНДР), а также до смерти в 2011 году и отец Ким Чен Ына Ким Чен Ир.

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