МИД ДНР: украинские военные захватили поселок в серой зоне

ВСУ возвели в населенном пункте фортификационные сооружения, оборудовали траншеи, вывесили флаг.

Украинские военные захватили поселок Старомарьевку, который расположен на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом в беседе с "РИА Новости" заявила полномочный представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава министерства иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

По ее словам, данный населенный пункт находился в "серой зоне". На территории Старомарьевки, согласно минским соглашениям, не могли находиться ни Вооруженные силы Украины, ни военные ДНР.

Украинские вооруженные формирования продвинулись вперед, по сути, захватили Старомарьевку, вывесили там украинский флаг, возвели новые фортификационные сооружения, оборудовали траншеи. Наталья Никонорова, глава МИД ДНР

Она отметила, украинские власти не отвечали на требования ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. По ее мнению, Киев отвергает попытки прекратить эскалацию на востоке страны дипломатическими средствами.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария захарова заявила, что власти Украины должны выполнить договоренности по урегулированию ситуации на Донбассе прежде, чем начать обсуждения новой встречи в "нормандском формате".

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