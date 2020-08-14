Ою этом глава ведомства заявил коллеге из Швейцарии.

МИД Белоруссии готов обсуждать с зарубежными партнерами ситуацию в стране. Об этом в ходе телефонных переговоров с коллегой из Швейцарии Иньяцио Кассисом заявил министр внешнеполитического ведомства республики Владимир Макей. Дипломаты обсудили ситуацию днем 14 августа. Разговор произошел по инициативе швейцарской стороны.

В центре внимания беседы находились прошедшие выборы президента Республики Беларусь и актуальная ситуация в нашей стране сообщение МИД Белоруссии

Местные чиновники рассказали, что Минск отметил готовность к конструктивному и объективному диалогу с иностранными государствами. Правительство может обсуждать с зарубежными партнерами мероприятия, проводимые в рамках избирательной кампании, а также после завершения президентских выборов в стране.

"Организатор протестов" из штаба Бабарико в Минске рассказал о "кукловодах из Москвы.

Видео: Telegram / Euroradio