МФЦ в Сертолово в августе переедет на новую площадку

Оптимизация схемы размещения окон приема и выдачи документов многофункциональных центров обсуждалась на заседании Общественного совета при МФЦ Ленинградской области.

Многофункциональный центр в Сертолово в августе переедет на новую площадку, а муринскому МФЦ добавят окон приема-выдачи документов.

Оптимизация схемы размещения окон приема и выдачи документов многофункциональных центров обсуждалась на заседании Общественного совета при МФЦ Ленинградской области. Эта работа включает в себя постепенное увеличение количества окон в районах с интенсивной жилищной застройкой, а также модернизацию площадок для повышения комфортности предоставления услуг. В частности, по словам директора ГБУ ЛО "МФЦ" Сергея Есипова, в Сертолово центр переедет на новую площадку по адресу ул. Молодцова,13, а МФЦ в Мурино добавят еще 14 окон приема и выдачи документов. Кроме того, уже обновились центры в Сосновом Бору и поселке Сосново Приозерского района.

На заседании Общественного совета жители рассказали о своем опыте обращения в центры "Мои документы", предложили идеи по улучшению качества работы и введению новых услуг. Были подняты вопросы экстерриториального предоставления услуг, введения электронного документооборота, обеспечения выездного приема МФЦ, предоставления таких коммерческих услуг, как оказание юридической помощи и организация работы нотариуса.

Согласно статистике, уровень удовлетворенности жителей Ленинградской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг сохраняется на высоком уровне и составляет 98,4%.

По итогам опроса регионального бизнеса, 99% довольны качеством обслуживания. Кроме того, 96% опрошенных регулярно обращаются в специализированные бизнес-офисы за услугами и консультациями, а 70% посещают дополнительные мероприятия, семинары и лекции.

За первое полугодие граждане обратились в МФЦ 2,6 млн раз, в прошлом году этот показатель составил 1,8 млн. обращений. За последнее полгода в МФЦ появилось более 40 услуг. В том числе такие актуальные услуги, как выдача ИНН, информирование об отнесении граждан к категории предпенсионного возраста, позволяющей получать дополнительные льготы и пособия. В ряде МФЦ уже доступна услуга по оформлению загранпаспорта нового поколения.

Источник: пресс-служба ЛО