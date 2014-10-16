МФЦ Петербурга приняли 46 тысяч обращений по программе детского кешбэка

Подать заявления и документы в МФЦ на четвертую летнюю смену нужно до 6 августа.

Петербургские МФЦ с 19 апреля приняли 46 830 обращений от родителей по поводу получения кешбэка за покупку путёвок в летние лагеря. Об этом рассказала пресс-служба Комитета по информатизации и связи.

В МФЦ оформили 13 420 заявлений на оплату полной стоимости путёвок для льготников. Ещё 33 410 заявок касается получения компенсации части стоимости детских путевок в лагерь.

Подать заявления и документы в МФЦ на четвертую летнюю смену нужно до 6 августа. При этом 15 июля – последний день подачи документов на оплату полной стоимости путёвок в лагеря на третью смену.

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