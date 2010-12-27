МФЦ Ленобласти отправит детей на каникулы

Детские путевки в санаторий, пришкольный или загородный лагерь ленинградцы оформляют через многофункциональные центры "Мои документы"

Детские путевки в санаторий, пришкольный или загородный лагерь ленинградцы оформляют через многофункциональные центры "Мои документы". Об этом сообщает пресс-служба админситрации МО "Выборгский район" ЛО.

Также в МФЦ можно получить компенсацию за летний отдых ребенка.

У каждого учащегося есть возможность провести летние каникулы в пришкольном лагере своего образовательного учреждения. Стоимость такой путевки определяет муниципалитет района. Скидки на пребывание в лагере могут быть предоставлены для детей из многодетных, малообеспеченных семей и другим льготным категориям граждан. После оплаты вместе с квитанцией родителю требуется предоставить заявление, согласие на обработку персональных данных, паспорт, свидетельство о рождении ребенка, справки о состоянии здоровья ребенка и с места учебы. Документы для зачисления принимают в многофункциональных центрах "Мои документы", администрации муниципального образования и школе.

Если на каникулах ребенок едет в загородный лагерь или санаторий, согласно законодательству можно возместить 70% стоимости путевки. Частичная компенсация выплачивается работающим родителям при условии, что дети живут или зарегистрированы на территории Ленинградской области и проводили отдых во включенных в региональный Реестр организаций отдыха и оздоровления лагерях и санаториях. Чтобы вернуть часть потраченных средств, родителям необходимо обратиться в МФЦ или в областной комитет общего и профессионального образования с заявлением, паспортом, свидетельством о рождении ребенка и документом, подтверждающим его место жительства. Также потребуется предоставить справку с места работы родителя, договор с оздоровительной организацией, обратный талон и чек об оплате путевки.

Источник: пресс-служба админситрации МО "Выборгский район" ЛО