МЕСТО ВСТРЕЧИ – НЕВСКИЙ, 70. Вначале было радио. О рентабельности радио сегодня

12 октября в "Дома журналиста" прошла очередная встреча в рамках проекта "МЕСТО ВСТРЕЧИ – НЕВСКИЙ 70. Старые и новые СМИ Петербурга". Гостем вечера стала руководитель "Радио России - Санкт-Петербург" Татьяна Мартыненко.

Медиаменеджер Татьяна Мартыненко считает музыкальные радиостанции самыми рентабельными. При этом Talk-радио все-таки занимают свою нишу, которая нужна и обществу, и медиарынку. Об этом она рассказала участникам вечера "Вначале было радио".

Мне кажется, самое рентабельное радио – это музыкальное радио. Ну что там, дешево, простенько, и все. Тalk -радио, как Вы говорите, я называю его разговорным, синтетическим, длинным радио (короткое радио – это новости, а длинное – это все остальное, в нашем понимании этого дела), конечно, там другая экономика. Но мне кажется, что там и аудитория больше. По крайней мере, хоть раз кто-то послушает и зацепится. Вот меня спросили, слушаю ли я музыкальное радио. Ну, практически нет, правда, и времени нет, и не моя тема, скажем так. Нет, не слушаю. Как это соединить, не знаю. Татьяна Мартыненко, руководитель "Радио России"

При этом женщина-журналист закрепила термин "дешевое радио" за станциями, которые не брезгуют выдавать в эфир совершенно пустые передачи.

Сейчас есть такие радиостанции, которые я в машине слышу часто. "Ребят, что вы веселитесь?" Таких много. Вот с утра, пальчик показал, как будто, ему кто-то, и он не может замолчать. "Ребята, вы о чем? Почему? Что? Пересказ приключений по пути на работу, несмешных, неинтересных, для чего вы это делаете?". Это вот то дешевое радио. Татьяна Мартыненко, руководитель "Радио России"

Что касается рекламы, то у самого "Радио России" в Санкт-Петербурге есть постоянные партнеры.