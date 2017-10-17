МЕСТО ВСТРЕЧИ – НЕВСКИЙ, 70. Вначале было радио. О рентабельности радио сегодня

Медиаменеджер Татьяна Мартыненко считает музыкальные радиостанции самыми рентабельными. При этом Talk-радио все-таки занимают свою нишу, которая нужна и обществу, и медиарынку. Об этом она рассказала участникам вечера "Вначале было радио".
Мне кажется, самое рентабельное радио – это музыкальное радио. Ну что там, дешево, простенько, и все. Тalk -радио, как Вы говорите, я называю его разговорным, синтетическим, длинным радио (короткое радио – это новости, а длинное – это все остальное, в нашем понимании этого дела), конечно, там другая экономика. Но мне кажется, что там и аудитория больше. По крайней мере, хоть раз кто-то послушает и зацепится. Вот меня спросили, слушаю ли я музыкальное радио. Ну, практически нет, правда, и времени нет, и не моя тема, скажем так. Нет, не слушаю. Как это соединить, не знаю.
Татьяна Мартыненко, руководитель "Радио России"
Сейчас есть такие радиостанции, которые я в машине слышу часто. "Ребят, что вы веселитесь?" Таких много. Вот с утра, пальчик показал, как будто, ему кто-то, и он не может замолчать. "Ребята, вы о чем? Почему? Что? Пересказ приключений по пути на работу, несмешных, неинтересных, для чего вы это делаете?". Это вот то дешевое радио.Татьяна Мартыненко, руководитель "Радио России"
У нас тут особое положение, у нас нет рекламной службы, у нас нет продакшен. У нас договор с хорошим селлером – это бывший "Медиа Интернешнл", теперь "Регион Медиа", да? "Регион Медиа" – мы им просто продаем время, они нам присылают готовую продукцию, и мы ее размещаем. Где-то вручную, а в основном автоматически. Это вписывается в плей-лист и выходит в эфир. Вот поэтому, когда мне говорят: "Зачем у вас так много рекламы? Почему у вас такая противная реклама?"..."Ребята, ну не у нас. Мы даже не знаем, что нам прислали, мы даже не слышим…Татьяна Мартыненко, руководитель "Радио России"