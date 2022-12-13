МЭР и Минфин изучают введение дополнительных стимулов для выхода бизнеса СКФО из тени

По словам Решетникова, в СКФО сохраняется высокий уровень безработицы относительно среднероссийского.

Министерство экономического развития (МЭР) и Минфин изучают введение дополнительных стимулов для выхода бизнеса Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) из тени. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании правительственной комиссии по развитию округа.

По его словам, в СКФО сохраняется высокий уровень безработицы относительно среднероссийского. Решетников подчеркнул, что в контрольно-надзорной деятельности есть продвижение, но действенных стимулов для "выхода бизнеса из тени" не хватает. Глава Минэкономразвития добавил, что совместно с Минфином была создана идея подумать над мероприятиями, которые бы стимулировали легализацию в отраслях с высокой долей теневого сектора и высокой занятостью.

Ранее МЭР предложило продлить повышающий коэффициент при вычете акциза за виноград.

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