МЧС закончило обследование ТЦ "Зимняя Вишня" в Кемерово

МЧС с помощью специальных датчиков обследовали здание на его устойчивость.

Сегодня, 28 марта, МЧС сообщило, что закончено обследование на его устойчивость.

МЧС сообщило журналистам на пресс-конференции об окончании обследования здания бывшего торгового центра "Зимняя Вишня" после пожара 25 марта. В здании были установлены датчики, которые записывали вибрации, выдавая данные на компьютер. Эти данные изучаются и анализируются для оценки устойчивости здания. Для более полной картины использовались два параллельных метода анализа. Все данные с датчиков передаются во Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ. Заключение должно поступить в течении нескольких дней. Температура во время пожара была настолько сильной, что в некоторых местах "повело" стены и искорежило металлические балки.

Сегодня, 28 марта, в Кемерово проходят похороны 13 погибших в пожаре в ТЦ "Зимняя Вишня".

Видео: YouTube/ Следственный комитет России, ExperT-2020