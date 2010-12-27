Сегодня в Кемерово проводят в последний путь 13 погибших в ТЦ "Зимняя Вишня"

Жертв трагедии похоронят на четырех городских кладбищах города.

Сегодня, 28 марта, в Кемерово проводят в последний путь 13 жертв трагедии в ТЦ "Зимняя Вишня".

Церемонии прощания пройдут в разных местах и храмах. Жертв трагедии похоронят на 4х городских кладбищах: Кировском, Солонечном, Центральном №2 и Центральном №5. Родные, близкие и просто незнакомые люди проводили в последний путь 27-летнего Антона Мухина и его 5-летнего сынишку Ратибора. В Троицком соборе простились с Костей и Машей Агарковыми и их бабушкой. Траурные мероприятия будут проходить весь день.

Сообщается, что первый вице-губернатор региона Владимир Чернов пообещал, что правительство области покроет все финансовые расходы по организации похорон.