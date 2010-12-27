  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
МЧС: в субботу Петербург накроет ливень и штормовой ветер
Сегодня, 15:39
839
IRINA_CHALKINA

МЧС: в субботу Петербург накроет ливень и штормовой ветер

0 0

Специалисты рекомендуют не выходить на улицу без крайней необходимости.

В субботу, 7 декабря, в Северной столице ожидаются дожди и сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Известно, что ветер будет дуть с юго-запада. Порывы ветра достигнут почти 15 метров в секунду. Отмечается, что днем показатели термометра остановятся на  +6. Атмосферное давление днем понизится.

Жителей города на Неве просят не покидать дом без крайней необходимости.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы не смогли отстоять деревья на набережной Грибоедова.

Фото:pixabay

Теги: мчс погода, новости спб, общество, погода спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии