МЧС: в субботу Петербург накроет ливень и штормовой ветер

Специалисты рекомендуют не выходить на улицу без крайней необходимости.

В субботу, 7 декабря, в Северной столице ожидаются дожди и сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Известно, что ветер будет дуть с юго-запада. Порывы ветра достигнут почти 15 метров в секунду. Отмечается, что днем показатели термометра остановятся на +6. Атмосферное давление днем понизится.

Жителей города на Неве просят не покидать дом без крайней необходимости.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы не смогли отстоять деревья на набережной Грибоедова.

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