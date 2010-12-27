МЧС: в субботу Ленобласть накроет туман 

Местами будет лить кратковременный дождь.

В субботу, 21 августа, в Ленобласти ожидается туман и кратковременные дожди. Об этом сообщает Главное управление МЧС РФ по городу.

Согласно ежедневному прогнозу по Ленинградской области ФГБУ "Северо-Западное УГМС", днем Ленинградская область прогреется до 25 градусов тепла. Ветер будет дуть юго-западный до 4-9 м/с. Атмосферное давление будет ночью слабо повышаться, днем мало меняться.

МЧС напоминает, что одной из наиболее серьезных опасностей для автомобилистов является туман. Петербуржцев помнят воздержаться от поездок. Если же возможности отложить поездку нет, то в таких необходимо снизить скоростной режим.

Ранее мы сообщали о том, что в эти выходные в Петербурге изменится график разводки мостов.

Фото:pixabay