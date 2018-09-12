МЧС: в пятницу в Петербурге усилится ветер до 18 м/с

Петербуржцев просят быть осторожнее и внимательнее.

В МЧС предупредили петербуржцев об усилении западного, северо-западного ветра до 18 метров в секунду. Сотрудники МЧС напоминают основные правила безопасности во время сильных порывов ветра.

Во время сильных порывов нельзя оставлять во дворе дома и на балконе хозяйственные вещи, окна также нужно держать закрытыми. Автомобили должны быть в гараже или вдали от деревьев и неустойчивых конструкций, рекламных щитов и т.д. Также к сооружениям повышенного риска спасатели относят: мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередач и потенциально опасные промышленные объекты.

При возникновении ЧС нужно звонить по телефону 01, с мобильного - 112 или 101.

Фото: Piter.TV