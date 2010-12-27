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МЧС: "Ночью на дорогах Петербурга снова станет скользко"
Вчера, 16:11
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nastya960

МЧС: "Ночью на дорогах Петербурга снова станет скользко"

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Температура воздуха опустится до минус 8-10 градусов.

На дорогах Петербурга после непродолжительной оттепели снова становится скользко, поэтому горожанам стоит проявлять максимальную бдительность. Об этом предупреждает пресс-служба главного управления МЧС по городу со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Гололедица покроет дороги Петербурга в ближайшую ночь с 12 на 13 февраля, сколько будет и утром 13 февраля. Также ночью пройдет небольшой снегопад, столбик термометра опустится до минус 8-10 градусов. Днем будет минус 1-3 градуса.

Спасатели просят водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим на дорогах, пешеходов просят быть как можно внимательнее.

Фото: Piter.TV

 

 

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Теги: гололедица петербург, скользкие дороги
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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