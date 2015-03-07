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За последние четыре дня в отделение травматологии поступило более 170 петербуржцев, которые упали на скользких улицах города
Сегодня, 19:58
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За последние четыре дня в отделение травматологии поступило более 170 петербуржцев, которые упали на скользких улицах города

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22 человека оставили в больнице. 

Свыше 170 жителей Петербурга пострадали на скользких улица города. Об этом сообщил заведующий отделения травматологии, ортопедии и вертебрологии НИИ Джанелидзе Игорь Беленький. Об этом сообщили на портале 78.ru.

Нагрузка на травматологов клиники значительно выросла после того, как в среду изменилась погода в Северной столице и прошел ледяной дождь.

Уже четыре дня в стационар едет большое количество горожан, которые неудачно упали на скользких улицах Северной столицы. Так,  в НИИ скорой помощи  за последние дни побывали 80 пациентов, у которых диагностировали различные травмы. 22 человека оставили в больнице. 

Ранее на Piter.tv: на Садовой улице глыба льда упала на голову студентки.

Фото: Pxhere

Теги: гололедица, здоровье, зимняя уборка, медицина, скользкие дороги
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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