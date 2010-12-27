В Петербурге 13 июня пройдут кратковременные дожди

Осадки пройдут местами в конце дня.

В четверг, 13 июня, в Петербурге местами пройдет дождь. Об ожидаемых осадках 12 июня сообщило МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу"

В ночь с 12 на 13 июня ожидается переменная облачность, днем - облачная погода с прояснениями. Дождь придет в Петербург только вечером.

Температура воздуха ночью опустится до +8...+10 гр. Днем станет теплее, и температура достигнет +20...+22 градусов. Ветер восточный, юго-восточный умеренный.

Ранее МЧС предупреждало о ливнях и грозах, которые должны пройти в нашем городе 14 июня.

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