Во вторник в Петербурге продолжит идти мокрый снег

В ночь на 26 марта снова будет -1..3 градуса, днем станет немного теплее, столбик термометра поднимется до +1..3 градусов.

Мокрый снег и гололедица никак не хотят уходить из Петербурга. Во вторник, 26 марта, продолжится не самая благоприятная погода. Об этом предупреждает пресс-служба главного управления МЧС по Санкт-Петербургу со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В ночь на 26 марта снова будет -1..3 градуса, днем станет немного теплее, столбик термометра поднимется до +1..3 градусов. Ночью пройдет снег, днем он только усилится и будет мокрым. Ветер будет дуть с запада и северо-запада со скоростью 5-10 метров в секунду.

Из-за заморозков и мокрого снега на дорогах гололедица, поэтому спасатели просят автомобилистов соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах.

Самая низкая температура в Петербурге 26 марта была зафиксирована в 1901 году, тогда столбик термометра опустился до минус 22 градусов, самым теплым этот день был в 1938 году – плюс 13 градусов.

Фото: Piter.tv