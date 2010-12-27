МЧС: ночью в Ленобласти может похолодать до -20 градусов

В самом Петербурге температура ночью опустится до минус 10-12 градусов.

Весна в Ленинградской области ожидается еще совсем не скоро. В последний рабочий день могут прийти двадцатиградусные морозы. Об этом сообщают специалисты регионального МЧС.

Ночью и ранним утром в области, в основном на востоке, будет идти небольшой снег. Ветер ночью будет дуть с востока со скоростью 8-13 метров в секунду, днем со скоростью 5-10 метров в секунду будет дуть с севера и северо-запада. Ночью столбик термометра опустится до минус 9 - 14 градусов, местами температура упадет до минус 20 градусов. Днем станет чуть теплее, минус 3-8 градусов.

В самом Петербурге температура ночью опустится до минус 10-12, днем поднимется до минус 4-6 градусов.

Фото: Piter.TV