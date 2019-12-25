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МЧС предупреждает: ночью и утром во вторник ожидается гололедица
Сегодня, 18:41
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smirenny

МЧС предупреждает: ночью и утром во вторник ожидается гололедица

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Водители и пешеходы должны быть предельно внимательны.

Вечером в понедельник, 9 ноября, главное региональное управление МЧС предупреждает: в ночь на вторник, а также утром ожидается гололедица на дорогах.

Спасатели сослались на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС". Так, синоптики обещают облачную с прояснениями погоду без осадков. Температура воздуха ночью составит +1...-1 градус, днем +2...+4.  Сотрудники МЧС просят водителей и пешеходов быть предельно внимательными и аккуратными в такую погоду, а также соблюдать правила дорожного движения.

Ранее мы писали, что из-за аномально теплого ноября в Петербурге расцвели одуванчики и астры.

Фото: pixabay

Теги: гололедица, мчс предупреждает
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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