МЧС опубликовало свое видео тушения пожара в Мурино

Спасатели опубликовали видео тушения пожара в Мурино, который напугал утром жителей Калининского района Санкт-Петербурга.

Сегодня утром, 9 ноября, в Мурино произошел крупный пожар на производственных складах. Пресс-служба МЧС публикует уникальное видео с места ЧП. На нем можно увидеть работу самих пожарных и масштабы возгорания. В кадр попали груды обугленного металла и обоженного бетона. Большая часть ролика посвящена финальной части работы спасателей, когда они уже занимались проливкой конструкций и ликвидации последних очагов пламени.

Отметим, что заявка о возгорании поступила в МЧС в 10 утра. Местные жители сообщили о пожаре по адресу поселок Мурино, дом 7. Горели несколько ангаров размерами 10 на 15 метров и 10 на 40 метров. Внутри них находились резинотехнические изделия, что осложнило работу сотрудников МЧС.

Спасатели успели эвакуировать несколько десятков газовых баллонов из помещений. В ходе возгорания никто из людей не пострадал.

Видео: пресс-служба МЧС по Санкт-Петербургу