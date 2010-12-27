В МЧС напомнили главные правила безопасности при эвакуации из ТЦ во время пожара

На официальном сайте ГУ МЧС по разным областям публикуют правила поведения при пожаре и во время эвакуации из ТЦ.

Пожары происходят в нашей стране каждый день. В жилых домах, на предприятиях, в магазинах, торговых центрах и других местах большого скопления людей. Многие знают как вести себя в той или иной ситуации, кто-то нет. Никто не знает, как человек поведет себя во время пожара. МЧС решило напомнить гражданам как вести себя в случае пожара в торговом центре или других местах большого скопления людей.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРИ ПОЖАРЕ И ЭВАКУАЦИИ ИЗ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА

Идя по торговому центру, полезно запоминать свой маршрут - в случае, если вдруг придется экстренно покидать здание. Запоминайте, мимо каких магазинов проходили. Обращайте внимание на расположение основных и запасных эвакуационных выходов. Они обычно обозначаются отдельными надписями или характерными знаками: бегущий человек, стрелка и др. Если вы видите или слышите: Крики "Пожар! Горим!"; звуки сигнала автоматической системы оповещения; запах дыма, увидели пламя; видите эвакуирующихся людей; слышите информацию от очевидцев постарайтесь сохранять спокойствие и выдержку.

1. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте

2. Сообщите о происходящем по телефону экстренных служб 101 или 112

3.Покиньте здание согласно плану эвакуации

4. Не поднимайтесь на более высокие этажи, двигайтесь к выходу

5. Не пользуйтесь лифтом, спускайтесь по лестницам

Окна – самый крайний путь к спасению. Использовать окно в качестве выхода имеет смысл, если вы находитесь не выше 3 этажа. Прыгать с высоты более 5 метров очень опасно. Если вы собрались выпрыгивать, то лучше повиснуть на откосе на вытянутых руках, тем самым сократив расстояние до земли, ноги держать полусогнутыми и после соприкосновения с землей постараться перекатиться, чтобы погасить силу удара.

6. Не оставляйте детей без присмотра

7. Если в помещении наблюдается задымление, закройте дыхательные пути смоченной тканью, пригнитесь и продолжайте двигаться к выходу. Одна из важнейших задач во время пожара - защитить органы дыхания от выделяемых во время пожара вредных продуктов горения. Проще всего сделать это с помощью влажной ткани (если увлажнить ткань нечем, в крайнем случае подойдет и сухая). Опуститесь как можно ниже - внизу меньше концентрация дыма, он распространяется снизу вверх. Двигаться к выходу нужно с умеренной скоростью, чтобы избежать давки. При плохой видимости в случае задымления держитесь за стены или поручни. Если, двигаясь к выходу, вы чувствуете, что температура растет, вернитесь обратно.

8. Оказавшись в толпе, согните руки в локтях и прижмите их к бокам, сожмите кулаки. Наклоните корпус назад, упритесь ногами вперед, и попытайтесь сдерживать напор спиной, освободив пространство впереди и медленно двигаясь.

9. Если загорелась одежда, ни в коем случае нельзя бежать, пламя станет только сильнее. Следует попытаться освободиться от горящей одежды, сбить пламя, кататься по полу, чтобы его потушить. Можно завернуться в плотную одежду или ткань, чтобы ограничить доступ кислорода к огню. Не стоит самостоятельно удалять фрагменты одежды с пострадавших участков кожи - за этим лучше обратиться к врачу.

10. Если все-таки ситуация складывается таким образом, что из-за повышенной концентрации дыма и сильного жара вы не можете покинуть здание, ждите помощи пожарных и спасателей с принятием мер быстрого опознавания.

11. Не открывайте окно, если в помещении без этого можно дышать. Открытое окно усиливает тягу и помещение, в котором вы находитесь, быстро затянет дымом.

12. Можно оказывать сотрудникам торгового центра посильную помощь в ликвидации пожара, но стоит помнить, что важнее им не мешать. Сотрудники торговых центров обязаны проходить инструктаж по пожарной безопасности и иметь план действий в подобных ситуациях. Необходимо обязательно вмешаться, если человеку рядом угрожает опасность (загорелась одежда и т. д.). Помогать также стоит, если очаг пожара небольшой и есть шансы потушить его самостоятельно, без помощи пожарных.

Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области