МЧС: "В Ленинградской области 12 и 14 июня ожидаются ливни и грозы"

Также специалисты предсказывают град.

Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС" от 11.06.2019 12 июня ночью и утром на территории Ленинградской области в отдельных районах ожидаются ливни, грозы. Также 14 июня ожидаются дожди, местами ливни, грозы с порывами ветра до 15-20 м/с, град. Об этом сообщает МЧС России по Ленинградской области.

В связи с этим МЧС просит быть аккуратнее на дорогах, так как повышается вероятность ДТП, затруднение движения. Повышается вероятность возникновения происшествий на акваториях Ленинградской области и на железнодорожных путях. Из-за неблагоприятной погоды повышается вероятность повреждений (обрывов, замыканий) на ЛЭП, ТП и линиях связи, объектов экономики, транспорта и жилого фонда, а также случаев травматизма среди населения.

Ранее МЧС дало петербуржцам правила поведения при грозе.

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