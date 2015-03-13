На боевое дежурство заступил самолет-амфибия Бе-200ЧС.

МЧС России усилило авиагруппировку в Забайкалье. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Для стабилизации лесопожарной обстановки в регионе усилена авиагруппировка чрезвычайного ведомства. Соответствующее поручение направил глава МЧС Александр Куренков. На боевое дежурство заступил самолет-амфибия Бе-200ЧС. Отмечается, что воздушное судно способно сбросить в очаг пожара за один вылет до 12 тонн огнетушащей жидкости.

Ранее мы сообщали, что в Забайкалье двое погибли от отравления угарным газом при пожаре.

Видео: МЧС России