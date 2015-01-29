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МЧС России спасло со льда 26 рыбаков в Ярославской области

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Мужчин уносило от берега из-за отколовшейся льдины.

Российское экстренное ведомство помогли выбраться со льдины 26 рыбакам. Инцидент произошел на территории Ярославской области возле населенного пункта Свингино. В пресс-службе регионального управления ГУ МЧС пояснили, что местных мужчин унесло на 25 метров от берега. В результате до потерпевших спасатели добирались на двух суднах и воздушной подушке.  В спасательной операции были задействованы 17 человек личного состава и семь единиц техники.

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Фото и видео: ГУ МЧС России

Теги: гу мчс, рыбаки, ярославская область
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Новости России,

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