Людям с ревматическими заболеваниями рекомендовали сделать вакцину от коронавируса

Пациенты могут сделать прививку, если нет острой формы заболевания.

В пятницу, 19 марта, академик РАН, доктор медицинских наук, главный внештатный специалист ревматолог комитета по здравоохранению Петербурга Вадим Мазуров сообщил, что людям с болезнями, которые поражают суставы и периартикулярные ткани, необходимо привиться от коронавирусной инфекции.

Ранее пациентам рекомендовали снизить социальные контакты из-за угрозы заражения коронавирусом, а теперь, если заболевание не находится в острой форме, то следует привиться.

Отмечается, что зачастую развитие ревматических заболеваний поражает органы с развитием кардиального, почечного, легочного и церебрального синдромов.

Ранее мы писали, что в Петербурге к аппаратам ИВЛ из-за коронавируса подключены 200 человек.

Фото: Piter.TV