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Людям с ревматическими заболеваниями рекомендовали сделать вакцину от коронавируса
Сегодня, 21:17
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smirenny

Людям с ревматическими заболеваниями рекомендовали сделать вакцину от коронавируса

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Пациенты могут сделать прививку, если нет острой формы заболевания.

В пятницу, 19 марта, академик РАН, доктор медицинских наук, главный внештатный специалист ревматолог комитета по здравоохранению Петербурга Вадим Мазуров сообщил, что людям с болезнями, которые поражают суставы и периартикулярные ткани, необходимо привиться от коронавирусной инфекции. 

Ранее пациентам рекомендовали снизить социальные контакты из-за угрозы заражения коронавирусом, а теперь, если заболевание не находится в острой форме, то следует привиться.

Отмечается, что зачастую развитие ревматических заболеваний поражает органы с развитием кардиального, почечного, легочного и церебрального синдромов.

Ранее мы писали, что в Петербурге к аппаратам ИВЛ из-за коронавируса подключены 200 человек.

Фото: Piter.TV

Теги: вакцина от коронавируса, ревматические заболевания
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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