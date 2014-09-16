Людям с ревматическими заболеваниями рекомендовали сделать вакцину от коронавируса

В пятницу, 19 марта, академик РАН, доктор медицинских наук, главный внештатный специалист ревматолог комитета по здравоохранению Петербурга Вадим Мазуров сообщил, что людям с болезнями, которые поражают суставы и периартикулярные ткани, необходимо привиться от коронавирусной инфекции.
Ранее пациентам рекомендовали снизить социальные контакты из-за угрозы заражения коронавирусом, а теперь, если заболевание не находится в острой форме, то следует привиться.
Отмечается, что зачастую развитие ревматических заболеваний поражает органы с развитием кардиального, почечного, легочного и церебрального синдромов.
Ранее мы писали, что в Петербурге к аппаратам ИВЛ из-за коронавируса подключены 200 человек.
Фото: Piter.TV
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