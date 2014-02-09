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Люди с судимостью больше не смогут работать таксистами и водителями общественного транспорта
Сегодня, 15:10
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Люди с судимостью больше не смогут работать таксистами и водителями общественного транспорта

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Закон распространяется даже на иностранцев из государств  ЕАЭС.

Глава России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане с неснятой или непогашенной судимостью не смогут работать водителями такси и общественного транспорта. Изучить нормативно-правовой акт можно на официальном интернет-портале правовой информации.

Запрет на вождение пассажирского транспорта вводится в отношении людей, имеющих неснятую или непогашенную судимость за преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против мира и безопасности человечества. Таксистами не смогут стать граждане, совершившие  убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

Отметим, что закон распространяется на иностранцев из государств ЕАЭС. Для мигрантов из других стран ограничения не вводились, так как они не могут получить разрешение на работу в РФ, имея судимость.

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Фото: Pexels

Теги: безопасность пассажиров, запрет работать водителями, люди с судимостью, такси, транспорт, указ путина
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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