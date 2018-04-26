Любитель женской груди был задержан за серию нападений в Выборгском районе

Светловолосый мужчина хватал женщин за грудь, а потом пытался их раздеть.

Накануне в Санкт-Петербурге задержали мужчину-фетишиста, который не мог спокойно пройти мимо женской груди. В полицию обратились сразу несколько девушек, сообщили в УМВД по городу.

Известно, что в полицию Выборгского района начали поступать заявления от местных жительниц. Девушки рассказывали о светловолосом мужчине с хвостиком и бородой. Неизвестный предлагал познакомиться, а после этого сразу же приступал ощупывать своих жертв. Все пострадавшие заявили, что после прикосновений мужчина словно сходил с ума и терял связь с реальностью.

Тактильный маньяк попал на камеры видеонаблюдения 22 апреля, когда пришел в салон красоты "Нуга" на Большом Сампониевском проспекте. Жертвой извращенца стала сотрудница солона. Злоумышленник сначала схватился за грудь девушки, а потом повалил ее на пол и начал снимать с нее одежду. К счастью, пострадавшая успела освободиться и убежать. Вторая из заявительниц рассказала, что фетишист встретил ее на Лесном проспекте. Мужчина схватил ее за грудь, прижал к стене и попытался снять одежду.

Оперативники смогли выйти на след маньяка. Его задержали по дороге в супермаркет на Диагональной улице. Им оказался 39-летний уроженец Псковщины, который ранее привлекался к ответственности из-за большого долга за коммуналку.

По факту случившегося ведется проверка. Устанавливается причастность задержанного к другим аналогичным нападениям и поиск жертв.

Видео: Конкретно.Ru Криминал в Санкт-Петербурге