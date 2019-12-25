Политик уточнил, что центры видели представители российской и белорусской разведки.

Александр Лукашенко заявил, что в Киеве и под Варшавой действуют центры спецслужб США. Об этом рассказали журналисты местного издания БелТА со ссылкой на слова политика. Белорусский лидер выступил с речью перед сотрудниками ОАО "Гомсельмаш".

Ладно я бы сказал, но мы с россиянами, разведки наша и российская поработали, увидели эти центры. Ни одного поляка там нет. Это только территория. Там все американцы сидят - умные, талантливые, способные люди Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, что ранее в Минске простились с умершим после избиения протестующим.

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