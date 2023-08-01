Лукашенко заявил, что хочет оставить бойцов "Вагнера" в белорусской армии

Глава Белоруссии оценил подготовленность бойцов и их помощи в создании контрактной армии страны.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил жителям в агропромышленном городке Беловежский, расположенном в Каменецком районе Брестской области, о том, что хотел бы оставить прибывших в страну бойцов российской частной военной компании "Вагнера" служить по контракту в республиканской армии. Политик добавил, что не жалеет о той инициативе, которую выдвинул в отношении бойцов ЧВК. На основе этих представителей Минск рассчитывает более активно формировать контрактную армию.

У нас же срочники, призыв: отслужил полтора года - ушел. Сам был такой. Зеленые пацаны, 18 лет. А там умудренные опытом люди, там в основном офицеры, это их профессия - воевать или защищать страну. Говорят, это и дешевле Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Глава государства добавил, что какие-то подразделения группы "Вагнер" перешли в российскую регулярную армию, а кто-то до сих пор работает в Африке, однако определенная часть останется в Белоруссии. Александр Лукашенко призвал граждан страны не переживать относительно усиленного внимания к боевой подготовке армии, которое власти уделяют в последнее время.

Если противник будет видеть, что мы ответим и что они понесут невосполнимые потери, не приемлемые для них, они никогда не нападут. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Белоруссия попала в устроенный США "международный замес", заявил Лукашенко.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого