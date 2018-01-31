Лукашенко: за отказ от ядерного оружия Минску отплатили попытками дестабилизации

Он напомнил, что в 2020 году зарубежные кураторы управляли митингами в Белоруссии.

За отказ от ядерного оружия Минску отплатили попытками дестабилизации. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане.

Глава республики отметил, что Белоруссия была одной из стран на постсоветском пространстве, которые добровольно отказались от ядерного оружия. По его словам, взамен Минск получил бесконечные попытки Запада дестабилизировать обстановку в стране. Лукашенко подчеркнул, что в 2020 году зарубежные кураторы управляли митингами в Белоруссии.

К чему все это привело, мы видим. К счастью, в 2022 году нам удалось сохранить мир на этой земле, в Казахстане. Александр Лукашенко, президент России

Ранее Лукашенко заявил, что Запад не справился с функцией гаранта стабильности в мире.

Видео: Telegram / Пул Первого