Лукашенко видит в поставках США оружия Украине шаги по дальнейшей эскалации

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о том, что видит в поставке Вооруженным силам Украины военной помощи со стороны американской администрации шаги по дальнейшей эскалации. В качестве примера лидер республики привел недавнюю отправку для армии киевского режима тактических ракет ATACMS производства США. Глава государства призвал противостоять этому поведению. Соответствующее заявление политик сделал в Минске в рамках рабочей встречи с венгерским министром по иностранным делам Петером Сийярто.
Мы все больше и больше делаем шаги… к полномасштабной войне с применением самого смертоносного оружия. Россия с этим никогда не смирится, да и мы в том числе.
Александр Лукашенко, президент Белруссии
В Белоруссии считают, что требуется противостоять деятельности Вашингтона, так как Минск не хочет оказаться в горячем котле и смертоносной войне.
Лукашенко: Белоруссии была бы выгодна вторая АЭС.
Фото и видео: Telegram / Пул Первого
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