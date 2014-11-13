Лукашенко видит в поставках США оружия Украине шаги по дальнейшей эскалации

Глава Белоруссия принял в Минске главу МИД Венгрии Петера Сийярто.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о том, что видит в поставке Вооруженным силам Украины военной помощи со стороны американской администрации шаги по дальнейшей эскалации. В качестве примера лидер республики привел недавнюю отправку для армии киевского режима тактических ракет ATACMS производства США. Глава государства призвал противостоять этому поведению. Соответствующее заявление политик сделал в Минске в рамках рабочей встречи с венгерским министром по иностранным делам Петером Сийярто.

Мы все больше и больше делаем шаги… к полномасштабной войне с применением самого смертоносного оружия. Россия с этим никогда не смирится, да и мы в том числе. Александр Лукашенко, президент Белруссии

В Белоруссии считают, что требуется противостоять деятельности Вашингтона, так как Минск не хочет оказаться в горячем котле и смертоносной войне.

Лукашенко: Белоруссии была бы выгодна вторая АЭС.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого