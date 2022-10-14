Лукашенко упрекнул США в поставках вооружений Киеву

Глава Белоруссии призвал не накачивать страну оружием, а стремиться к решению проблемы дипломатией.

Белорусский президент Александр Лукашенко упрекнул США в поставках вооружений киевскому режиму. Об этом глава государства рассказал в интервью с американским журналистом, которое будет показано в эфире телеканала NBC. В Минске призывают Вашингтон не направлять все виды оружия на Украину, а руководствоваться необходимостью обеспечить мирные переговоры. Власти республики полагают, что никакое вооружение не способно изменить ход специальной военной операции или обстановку на фронте.

Надо было бы прежде всего США подключиться к этому процессу в таком русле, а не направлять в Украину все большее количество самых современных видов оружия. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко заявил о желании обсудить Украину с Эрдоганом.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого