Лукашенко: проверка сил реагирования ВС - реакции на учения НАТО

В Белоруссии заявили о вынужденной реакции на действия альянса у границ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что внезапная проверка боевой готовности сил реагирования Вооруженных сил республики - это реакции на региональные маневры НАТО. Соответствующей информацией глава государства поделился в рамках интервью для иностранных журналистов из агентства Associated Press. Политик уточнил, что говорит о военных учениях Североатлантического альянса на территории Прибалтики и Польши.

Это не столько связано со специальной операцией в Украине, сколько с действиями ваших вооруженных сил, блока НАТО, особенно в Польше и Прибалтике, и нагнетанием обстановки вокруг Беларуси. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

По мнению политика, за последнее время обстановка нагнетается еще более яростно. По словам спикера, ВС Белоруссии вынуждены реагировать соответственно. Александр Лукашенко напомнил прессе о том, что о своей деятельности в регионе НАТО решили не информировать Минск, однако страна обладает достаточными возможностями для того, чтобы узнать о маневрах. Военные уточнили, что к границам Белоруссии США, Британия и страны блока перебросили силы. Сейчас на территории находится около 32 тысяч иностранных солдат.

МО Белоруссии: войска НАТО у границ могут создать ударные группы.

Фото и видео: YouTube / Телеканал ОНТ