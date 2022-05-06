МО Белоруссии: войска НАТО у границ могут создать ударные группы

Руслан Косыгин рассказал о внешней угрозе для республики.

МО Белоруссии: войска НАТО в непосредственной близости к государственным границам страны и России могут создать ударные группировки для дальнейшего использования в регионе. Соответствующее заявление сделал заместитель руководителя Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин.

…Уже сегодня находятся войска, силы, на основе которых в кратчайшие сроки могут быть созданы ударные группировки для их применения, в том числе и на белорусском направлении. Руслан Косыгин, представитель Генштаба Белоруссии

Эксперт добавил, что в текущей обстановке постоянно расширяются масштабы, а также увеличивается интенсивность учебных военных мероприятий стран, граничащих по территории с республикой. Косыгин напомнил, что в 2020 году в регионе проводилось 67 различных маневров, в 2021 году - этот показатель увеличился до 80 учений. С начала текущего года проведено уже 15 мероприятий под эгидой Объединенных Вооруженных сил НАТО.

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Фото и видео: Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь