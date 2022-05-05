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Минобороны показало, как танкисты уничтожают украинские огневые точки в ЛНР

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Экипажи непрерывно прикрывают силы ВС РФ и НМ ЛНР.

Минобороны показало, как российские танкисты уничтожают украинские огневые точки на территории Луганской народной республики. В социальных сетях размещены кадры работы экипажей тяжелых боевых машин в укрепленных районах противника. Миссии выполняются в рамках специальной военной операции.

Танкисты обеспечивают продвижение подразделений ВС РФ и Народной милиции ЛНР. Дают им возможность закрепиться на новых рубежах.

пресс-служба Минобороны России

Напомним, что российские танковые подразделения непрерывно уничтожают огневые точки, с которых силы ВСУ ведут огонь из автоматического стрелкового оружия, противотанковых ракетных комплексов и гранатометов. Боевые машины  Т-72Б3 подавляют наиболее укрепленные участки, на которых находится живая сила.

МО РФ: артиллеристы за ночь уничтожили более 600 украинских националистов.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, лнр, минобороны, танки
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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