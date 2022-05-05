Минобороны показало, как танкисты уничтожают украинские огневые точки в ЛНР

Экипажи непрерывно прикрывают силы ВС РФ и НМ ЛНР.

Минобороны показало, как российские танкисты уничтожают украинские огневые точки на территории Луганской народной республики. В социальных сетях размещены кадры работы экипажей тяжелых боевых машин в укрепленных районах противника. Миссии выполняются в рамках специальной военной операции.

Танкисты обеспечивают продвижение подразделений ВС РФ и Народной милиции ЛНР. Дают им возможность закрепиться на новых рубежах. пресс-служба Минобороны России

Напомним, что российские танковые подразделения непрерывно уничтожают огневые точки, с которых силы ВСУ ведут огонь из автоматического стрелкового оружия, противотанковых ракетных комплексов и гранатометов. Боевые машины Т-72Б3 подавляют наиболее укрепленные участки, на которых находится живая сила.

МО РФ: артиллеристы за ночь уничтожили более 600 украинских националистов.

Фото и видео: Минобороны России