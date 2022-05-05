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МО РФ: артиллеристы за ночь уничтожили более 600 украинских националистов

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Игорь Конашенков сообщил о работе артиллерии в рамках спецоперации на Украине.

В министерстве по обороне рассказали о том, что российские артиллеристы за ночь уничтожили более 600 украинских националистов. Соответствующей информацией с журналистами в рамках регулярного утреннего брифинга от 5 мая поделился официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. По данным специалиста, также ликвидировано 32 пункта управления, пять складов, и 61 единица боевой техники.

Уничтожено свыше 600 националистов и 61 единица вооружения и военной техники.

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

МО РФ: ПВО сбили за ночь три самолета ВВС Украины и 14 беспилотников.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: артиллерия, всу, игорь конашенков, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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