Игорь Конашенков сообщил о работе артиллерии в рамках спецоперации на Украине.

В министерстве по обороне рассказали о том, что российские артиллеристы за ночь уничтожили более 600 украинских националистов. Соответствующей информацией с журналистами в рамках регулярного утреннего брифинга от 5 мая поделился официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. По данным специалиста, также ликвидировано 32 пункта управления, пять складов, и 61 единица боевой техники.

Уничтожено свыше 600 националистов и 61 единица вооружения и военной техники. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

МО РФ: ПВО сбили за ночь три самолета ВВС Украины и 14 беспилотников.

Фото и видео: Минобороны России