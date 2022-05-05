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МО РФ: ПВО сбили за ночь три самолета ВВС Украины и 14 беспилотников

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Удары наносились по Су-24, Су-25 и Су-27 противника.

Российские средства противовоздушной системы сбили за ночь три самолета Военно-воздушных сил Украины,  а также 14 беспилотников противника. Миссии выполнялись в рамках специальной военной операции. По данным официального представителя министерства по обороне РФ Игоря Конашенкова, поражены воздушные борты Су-24, Су-25 и Су-27. Соответствующее заявление генерал-майор сделал в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 5 мая.

Сбиты в воздухе: один Су-24 в районе острова Змеиный, Су-27 в районе населенного пункта Ингулец Херсонской области и Су-25 в районе Кошевого Днепропетровской области.

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

За ночь поражены 14 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Вербовка, Великая Камышеваха, Бражковка, Веселое, Перемога, Великие Проходы в Харьковской области, Барвинок Херсонской области, вблизи Авдеевки, Доли и Каменки Донецкой народной республики, около Северодонецка Луганской народной республики. Ликвидирован один дрон Bayraktar TB2 в районе острова Змеиный.

Российские силы уничтожили авиатехнику ВСУ в районе Кировограда.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, ввс украины, всу, игорь конашенков, ингулец, минобороны, пво, херсонская область
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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