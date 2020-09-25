Лукашенко призвал "не париться" и вспомнить о Питере

Президент Белоруссии встретился с Александром Дрозденко.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал развивать сотрудничество с Ленинградской областью. Он заметил, что "куда ни кинь, все связано с Питером". Об этом сообщили журналисты из издания БЕЛТА со ссылкой на встречу политика с российским губернатором Александром Дрозденко.

Когда у нас не получается с Москвой, я всегда своим говорю: "Чего вы паритесь. В Питере живет больше пяти миллионов человек, а еще возьмите Ленобласть. Нам достаточно для того, чтобы закрыть весь товарооборот с РФ Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Белорусский политик напомнил, что Белоруссию и Ленинградскую область связывают исторические события. В послевоенные годы жители области участвовали в восстановлении Минска, метро в столице, а также помогали местным ученым.

Губернатор Ленобласти рассказал о встрече с Александром Лукашенко.