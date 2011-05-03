Лукашенко пригрозил перекрыть транзит Литве

В Минске оценили запрет на транзит товаров Риги через гомельскую область.

Белорусский президент Александр Лукашенко пригрозил перекрыть поставки товаров Литве. Речь идет о запрете на транзит через Клайпедский порт. Такое заявление глава государства сделал во время правительственного выступления. Слова политика приводят журналисты из Telegram-канала "Пул Первого". Спикер обратил внимание коллег на то, что взаимный товарооборот между Киевом и Ригой через Минск составил порядка 3 млн тонн. В частности, товары шли по гомельскому участку границы.

Я не понимаю, чем литовцы думают, напирая на нас. Мы закроем этот транзит, пускай ездят через Германию или попробуют через Польшу — будет в три раза дороже. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко объяснял прессе, что остановка транзита товаров навредит главным образом населению Литвы, а также бизнесу Прибалтики. К настоящему моменту Литва ввела запрет на транзит белорусских товаров. В первую очередь это касается удобрений. Нововведение действует с декабря текущего года.

Министр энергетики: Литва обеспечила себя газом на зиму.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого