Лукашенко оценил решение Зеленского обращаться к нему без должности

Белорусский политик прокомментировал заявление главы Украины.

Александр Лукашенко оценил решение Владимира Зеленского обращаться к нему без указания должности. Белорусский политик отметил, что президенту Украины стоит остерегаться того, что его самого жители Украины перестанут называть главой государства. Это связано с тем, что рейтинг политика в стране стремительно падает.

Поэтому грубо скажу: "Чья бы корова мычала, а Зеленского - молчала Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, что Белоруссия считает Украину одной из стран, которая допустила себе вмешательство во внутренние дела республики.

Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет транзита власти.

Фото: Pixabay.com