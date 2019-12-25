Лукашенко оценил решение Зеленского обращаться к нему без должности

Александр Лукашенко оценил решение Владимира Зеленского обращаться к нему без указания должности. Белорусский политик отметил, что президенту Украины стоит остерегаться того, что его самого жители Украины перестанут называть главой государства. Это связано с тем, что рейтинг политика в стране стремительно падает.
Поэтому грубо скажу: "Чья бы корова мычала, а Зеленского - молчала
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Напомним, что Белоруссия считает Украину одной из стран, которая допустила себе вмешательство во внутренние дела республики.
Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет транзита власти.
Фото: Pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все