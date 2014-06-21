Лукашенко недоволен, что Япония присоединилась к санкциям Запада

Глава Белоруссии рассказал о "сомнительных" решениях руководства в Токио.

Белорусский президент Александр Лукашенко выразил недовольство тем, что Япония присоединилась к санкциям Запада против республики. В интервью с японскими журналистами с телеканала TBS лидер республики уточнил, что с Токио Минск сотрудничал, в том числе, и по вопросам, связанным с преодолением последствий чернобыльской катастрофы. По словам гостя эфира, сначала Белоруссия с Японией тесно работали, но затем власти Японии решили "побежать за Америкой".

Скажите, как я должен оценивать действия руководства Японии? Вы просто за компанию это сделали, не погрузившись в тему и не подумав о том, к чему это может привести. Неважно, что мы далеко друг от друга. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик считает, что японское руководство ввело против Белоруссии сомнительные санкции. Лукашенко заметил, что японский народ очень любит детей. В связи с этим он спросил у журналиста о том, зачем Токио ввели против его детей ограничения, если они никакого отношения к политике не имели.

Лукашенко не планирует размещать или создавать в Белоруссии ядерное оружие.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого