Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие применения ядерного оружия. Об этом он заявил в ходе визита на предприятие ВПК в Минской области.
По словам белорусского лидера, ядерное оружие применят в том случае, если против страны будет проявлена агрессия. Он подчеркнул, что ответ будет незамедлительным.
Я думаю, вряд ли кому-то захочется воевать со страной, у которой есть такое оружие. Это оружие сдерживания.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее Лукашенко заявил, что Еревану и Баку надо найти решение для развязки конфликта
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