Лукашенко назвал свои отношения с Путиным теплыми и братскими

В Минске рассказали об уроках, которые вынесли Лукашенко и Путин в прошлом году.

Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал свои отношения с российским коллегой Владимиром Путиным теплыми и братскими. Он уточнил в интервью журналисту Игорю Коротченко, что политики одинаково воспринимают события, происходящие в мире.

Мы с ним на "ты" всегда. Мы, когда сидим за столом, я говорю: "Слушай, я вот иногда думаю, почему мы практически одинаково воспринимаем реальную действительность?" Философским языком говоря… Я говорю: "Ты дворовый, а я уличный. То есть мы пришли оттуда, с самого низа". Он говорит: "Точно". Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Глава республики полагает, что 2020 год стал непростым для обоих президентом, но он стал также и уроком. Лукашенко уточнил, что как и российский коллега, он понял то, что слова Запада - это просто ширма. Он напомнил, что Запад регулярно развязывал военные действия, так как побаивается того, что Минск и Москва "другие".

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Фото и видео: Telegram / Пул Первого