Lufthansa и British Airways приостановила полеты в Каир

Причины своего решения в Lufthansa не уточнили.

Немецкая авиакомпания Lufthansa приостановила полеты в Каир по соображениям безопасности. Ограничения вступили в силу 20 июля, сообщил телеканал ARD.



Представители компании заявили, что безопасность является для них главным приоритетом. Авиакомпания приостановила рейсы в Каир для оценки ситуации. Причины своего решения в Lufthansa не уточнили.



Напомним, что ранее свои рейсы столицу Египта приостановил британский перевозчик British Airways. В компании также отметили, что намерены "оценить безопасность" в аэропорту Каира. Причины также не известны.

Видео: Ютуб/Lufthansa