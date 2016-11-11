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Lufthansa и British Airways приостановила полеты в Каир

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Причины своего решения в Lufthansa не уточнили.

Немецкая авиакомпания Lufthansa приостановила полеты в Каир по соображениям безопасности. Ограничения вступили в силу 20 июля, сообщил телеканал ARD.

Представители компании заявили, что  безопасность является для них главным приоритетом. Авиакомпания приостановила рейсы в Каир для оценки ситуации. Причины своего решения в Lufthansa не уточнили.

Напомним, что ранее свои рейсы столицу Египта приостановил британский перевозчик British Airways. В компании также отметили, что намерены "оценить безопасность" в аэропорту Каира. Причины также не известны.

Видео: Ютуб/Lufthansa

Теги: british airways, lufthansa, каир
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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