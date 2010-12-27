С октября из "Пулково" будут летать рейсы Lucky Air в Юньнань и Сычуань

Китайская авиакомпания Lucky Air запускает рейсы из петербургского аэропорта "Пулково" в провинции Юньнань и Сычуань.

Авиакомпания Lucky Air открывает прямые рейсы из Северной столицы в китайские города Куньмин и Чэнду в провинциях Юньнань и Сычуань. Запуск первых самолетов пройдет уже в конце октябре. Об этом сообщала управляющая петербургским аэропортом компания "Воздушные ворота Северной столицы".

Самолеты в оба города будут отправляться дважды в неделю. Осуществлять перелеты будут Airbus A330-300. Компания Lucky Air находится в Куньмине, это дочерняя компания HNA Group. Сейчас в "Пулково" работает три перевозчика из Китая.

Рейсы из Китая пользуются большой популярностью из-за обильного потока туристов из Поднебесной. За первые шесть месяцев объем полетов между Северной столицей и Китаем увеличился на 50%, всего прилетело и улетело около 70 тысяч человек. Из Петербурга можно улететь в Шанхай, Пекин, Урумчи. Также есть чартерные рейсы в Пекин, Ухань, Макао и Тайбэй.