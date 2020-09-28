Лучшим объектом социального строительства в Петербурге стал детский сад на Блюхера

Конкурсная комиссия выбрала лучшие объекты строительства в Петербурге и самые качественные строительные материалы.

В Петербурге подвели итоги юбилейного конкурса "Лидер строительного качества-2021". Конкурс проводится в двух номинациях: лучший объект строительства и лучший строительный материал, сообщает портал "Строительный Петербург".

Практически все сейчас производится в России. Очень много сделано современных предприятий во всех направлениях. И краску, и плитку, и сантехнику производят, очень много направлений производства. Что отрадно, все производится на европейском уровне, то есть это конкурентноспособная продукция. Александр Вахмистров, координатор Ассоциации "Национальное объединение строителей"

Конкурсная комиссия выезжала на строительные объекты, чтобы оценить участников по специальным критериям.

Меня кто-то спросил, что все-таки главное для победы в соответствующих номинациях? Главное качество – это безопасность, а все остальное уже следующее. Владимир Болдырев, начальник Госстройнадзора Санкт-Петербурга

Главную награду среди объектов жилищного строительства получил ЖК "Новоорловский" (7 и 8 очереди).

Объект "Новоорловский" – давно реализуемый проект комплексного освоения, который включает все объекты социальной инфраструктуры: школы, детские сады, все, что необходимо для комфортного проживания жителей. Очередные этапы реализации проекты, как отмечали члены жюри, действительно показывают улучшение качества от этапа к этапу. На наш взгляд, это вполне заслуженная оценка нашей работы. Владимир Шабанов, вице-президент компании "ЮИТ Санкт-Петербург"

Лучшим объектом социального строительства оргкомитет признал детский сад ЖК "Дом на Блюхера".

Садик рассчитан на 160 воспитанников, есть бассейн для занятий плаванием. Строим с любовью, мы видим горящие глаза жителей, которые ожидают строительство и ввод данного детского садика. Ввести садик мы планируем в мае следующего года. Александр Шарипов, заместитель управляющего инвестиционно-строительного проекта ЖК "Дом на Блюхера"

За десять лет в конкурсе приняли участие более 200 объектов строительства и около 150 наименований продукции.

Фото и видео: Строительный Петербург